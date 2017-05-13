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Жена Овечкина опубликовала фото травмированной ноги мужа

Травмированная нога Александра ОВЕЧКИНА.
Травмированная нога Александра ОВЕЧКИНА.
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Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия разместила в социальной сети фотографию поврежденной ноги мужа. Напомним, россиянин получил травму колена в серии с "Торонто". Он подчеркнул, что восстановится без хирургического вмешательства. По словам форварда, это повреждение дало знать о себе в третьей игре 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом".

Ранее "Вашингтон" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" (3-4) во втором раунде. Напомним, что Александр Овечкин не был вызван в сборную России для участия в чемпионате мира-2017 из-за травмы.

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