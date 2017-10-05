Зайцев - во второй паре защитников на матч с "Виннипегом"

Стали известны составы "Виннипега" и "Торонто" на стартовый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник "Листьев" Никита Зайцев будет выходить на лед во второй паре защитников вместе с Джейком Гардинером.

Первое звено "Торонто": Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. У "Джетс" юная звезда Патрик Лайне будет играть во втором звене с Николаем Элерсом и Брайаном Литтлом.