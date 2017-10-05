Зайцев - во второй паре защитников на матч с "Виннипегом"

Стали известны составы "Виннипега" и "Торонто" на стартовый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник "Листьев" Никита Зайцев будет выходить на лед во второй паре защитников вместе с Джейком Гардинером.
Первое звено "Торонто": Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. У "Джетс" юная звезда Патрик Лайне будет играть во втором звене с Николаем Элерсом и Брайаном Литтлом.
Based on pre-game warm-up, here are tonight's lines for the season opener. #RiseTogether pic.twitter.com/yiqOtiHCc4– Winnipeg Jets PR (@WpgJetsPR) 4 октября 2017 г.
- Виннипег Джетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Никита Зайцев
- Патрик Лайне
- Остон Мэттьюс
- Николай Элерс
- Вильям Нюландер
- Джейк Гардинер
- Брайан Литтл
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