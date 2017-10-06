Яромир Ягр: "Если я не готов, не стоит меня ставить в состав"

Новичок "Калгари"​ Яромир Ягр остался недоволен своей первой тренировкой. В среду 45-летний чешский нападающий подписал с "Флэймз" годичный контракт на 1 миллион долларов.

- Если я не готов, не стоит меня ставить в состав, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ягра. - Не очень хорошо. Темп был высокий. Первые несколько тренировок для меня будут непростыми. Но надо стараться. Если честно, последние несколько дней получились очень тяжелыми. Я не знал, будет ли у меня шанс попасть в НХЛ. Я тренировался один без команды и не знал, что меня ждет в будущем. Это тяжело, особенно в моем возрасте. Тренироваться одному всегда сложно, а тут еще не знаешь, что тебя ждет. В Европе я бы попросил месяц на подготовку. Но сейчас у меня нет месяца. Ситуация изменилась. Будем действовать по ситуации. Надеюсь, завтра я прибавлю и быстро наберу форму.