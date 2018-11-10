03:26 | Хоккей — НХЛ

Якушев, Бэттмен и Бродер получили перстни членов Зала хоккейной славы

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен, вратарь Мартин Бродер, нападающий Мартен Сан-Луи, первый чернокожий хоккеист-профессионал Вилли О'Ри, канадская женщина-хоккеист Джайна Хеффорд и россиянин Александр Якушев получили свои перстни членов Зала хоккейной славы в Торонто. Они будут введены в зал во время церемонии в понедельник вечером.

 

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