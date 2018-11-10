Якушев, Бэттмен и Бродер получили перстни членов Зала хоккейной славы

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен, вратарь Мартин Бродер, нападающий Мартен Сан-Луи, первый чернокожий хоккеист-профессионал Вилли О'Ри, канадская женщина-хоккеист Джайна Хеффорд и россиянин Александр Якушев получили свои перстни членов Зала хоккейной славы в Торонто. Они будут введены в зал во время церемонии в понедельник вечером.

The Hockey Hall of Fame Class of 2018: Gary Bettman, Martin Brodeur, Jayna Hefford, Willie O'Ree, Marty St. Louis, Alexander Yakushev. #hhof2018 pic.twitter.com/4GiobUMSr2 – Mike Zeisberger (@Zeisberger) 9 ноября 2018 г.