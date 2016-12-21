Ягр, догнавший по результативности Мессье, признан первой звездой дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан форвард "Флориды" Яромир Ягр, сделавший три результативные передачи в матче против "Баффало" (4:3) и вышедший на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. На счету 44-летнего чеха теперь 1887 (755+1132) очков по системе "гол+пас".

Второй звездой дня стал нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон, отметившийся двумя голами во встрече с "Лос-Анджелесом" (3:2), а замкнул тройку лучших голкипер "Айлендерс" Томас Грайсс, отразивший 48 бросков в поединке с "Бостоном" (4:2).