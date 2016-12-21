07:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр догнал Мессье и уступает только Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр, сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:3), вышел на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. У 44-летнего чеха столько же очков, сколько у Марка Мессье, однако канадец уступает по количеству заброшенных шайб. 

На счету Ягра теперь 1887 (755+1132) очков по системе "гол+пас". У Мессье 694 гола и 1193 передачи в 1756 играх. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.

 

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Айртон

Самое главное в этих цифрах у всех троих легенд, что их шайбы и передачи приносили их командам многочисленные титулы, а не являли собой акт бессмысленного пустострельства.)) Ибо шайбы и передачи имеют смысл только тогда, когда приносят конечный результат - Кубок Стэнли, Олимпиада (при игре лучших составов) и Кубок Канады/Кубок мира.)

10:04

.BattleFish.

Ярдо побил рекорд только потому что в России поиграл, в "армию" так сказать сходил!)))

10:03

Czechplayer

Спортивного долголетия Яромиру! Они с Барковым в последнее время разыгрались. Когда Юбердо вернется после травмы, будут еще больше забивать.

10:01

Колючий Пушистик

A_E_C Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру....................... сложного ничего нет. Гретцки 1487 игр 894+ 1963=2857, Ягр 1662 игры 755+1132=1887, Мессье 1756 игр, 694+1193=1887

09:46

S.U.B.A.

ЯГРУ ПАМЯТНИК НАДО ПОСТАВИТЬ!КРАСАВА!ДАЖЕ УЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО ОН В РОССИИ ИГРАЛ!

09:45

Колючий Пушистик

Хороший сезон для статистиков! Ягр вышел на второе место, Торнтон реально может набрать тысячную передачу, и стать тринадцатым из таких игроков, братья Седины (Даниэль конечно под большим вопросом), Овечкин и Кросби должны войти в тысячники, прелесть.

09:43

A_E_C

Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру. СлабО, С-Экс?

09:43

V0VaN

Ярдо в 44 года набрал очков в этом сезоне почти как овца))

09:37

SportsMan

Бегущий человек 08:18 - полностью согласен. А по поводу рекордов, всё это относительно, а то, что прямо сейчас в лиге играет человек, который за всю историю лиги второй по очкам (и первый среди всех европейцев) - это нереально круто! )

09:22

.BattleFish.

Феноменально, второе место за ВСЮ ИСТОРИЮ НХЛ, живая легенда просто!)))

09:19

.BattleFish.

Жми старик!!!)

09:18

songaila

Думаю,дед Ягр побьет рекорд Гретцки!

08:23

Бегущий человек

Проба положительна Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!! 08:13 ********* В России он реанимировал карьеру. Так бы уже смотрел хоккей с дивана.

08:18

Бегущий человек

При этом у Яро на 94 игры меньше.

08:17

Проба положительна

Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!!

08:13

Бегущий человек

xantr, снял, таки, с языка.

08:08

Бегущий человек

Ну вот Ягр и доказал, что он первый после Бога.

08:07

xantr

первый после бога!

08:01

Марио66

Крутъ! Вот оно величие!

07:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ