Ягр догнал Мессье и уступает только Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр, сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:3), вышел на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. У 44-летнего чеха столько же очков, сколько у Марка Мессье, однако канадец уступает по количеству заброшенных шайб.
На счету Ягра теперь 1887 (755+1132) очков по системе "гол+пас". У Мессье 694 гола и 1193 передачи в 1756 играх. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.
Айртон
Самое главное в этих цифрах у всех троих легенд, что их шайбы и передачи приносили их командам многочисленные титулы, а не являли собой акт бессмысленного пустострельства.)) Ибо шайбы и передачи имеют смысл только тогда, когда приносят конечный результат - Кубок Стэнли, Олимпиада (при игре лучших составов) и Кубок Канады/Кубок мира.)
10:04
.BattleFish.
Ярдо побил рекорд только потому что в России поиграл, в "армию" так сказать сходил!)))
10:03
Czechplayer
Спортивного долголетия Яромиру! Они с Барковым в последнее время разыгрались. Когда Юбердо вернется после травмы, будут еще больше забивать.
10:01
Колючий Пушистик
A_E_C Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру....................... сложного ничего нет. Гретцки 1487 игр 894+ 1963=2857, Ягр 1662 игры 755+1132=1887, Мессье 1756 игр, 694+1193=1887
09:46
S.U.B.A.
ЯГРУ ПАМЯТНИК НАДО ПОСТАВИТЬ!КРАСАВА!ДАЖЕ УЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО ОН В РОССИИ ИГРАЛ!
09:45
Колючий Пушистик
Хороший сезон для статистиков! Ягр вышел на второе место, Торнтон реально может набрать тысячную передачу, и стать тринадцатым из таких игроков, братья Седины (Даниэль конечно под большим вопросом), Овечкин и Кросби должны войти в тысячники, прелесть.
09:43
A_E_C
Информация в статье неполная. Если уж вы написали количество проведённых игр у Мессье, то и у Ягра с Гретцки тоже следовало бы указать это! Чтоб была полная картина. А ещё б лучше - написать у каждого игрока этой тройки и среднее количество набранных очков за одну игру. СлабО, С-Экс?
09:43
V0VaN
Ярдо в 44 года набрал очков в этом сезоне почти как овца))
09:37
SportsMan
Бегущий человек 08:18 - полностью согласен. А по поводу рекордов, всё это относительно, а то, что прямо сейчас в лиге играет человек, который за всю историю лиги второй по очкам (и первый среди всех европейцев) - это нереально круто! )
09:22
.BattleFish.
Феноменально, второе место за ВСЮ ИСТОРИЮ НХЛ, живая легенда просто!)))
09:19
.BattleFish.
Жми старик!!!)
09:18
songaila
Думаю,дед Ягр побьет рекорд Гретцки!
08:23
Бегущий человек
Проба положительна Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!! 08:13 ********* В России он реанимировал карьеру. Так бы уже смотрел хоккей с дивана.
08:18
Бегущий человек
При этом у Яро на 94 игры меньше.
08:17
Проба положительна
Красава!! Жаль только столько времени потерял в России!! Так бы рекорд Грецки по шайбам пал бы давно!!
08:13
Бегущий человек
xantr, снял, таки, с языка.
08:08
Бегущий человек
Ну вот Ягр и доказал, что он первый после Бога.
08:07
xantr
первый после бога!
08:01
Марио66
Крутъ! Вот оно величие!
07:46