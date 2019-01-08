Все три звезды дня в НХЛ - вратари

НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. На этот раз все три звезды - вратари.

Первая звезда дня - голкипер "Миннесоты" Деван Дубник. Он сделал шатаут в матче с "Монреалем" (1:0), отразив 32 броска.

Вторая звезда дня - вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон. Он также не позволил соперникам забить в матче с "Филадельфией" (3:0) и отразил 25 бросков.

Третья звезда дня - голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, сделавший шатаут в матче с "Торонто" (4:0) при 16 отбитых бросках.

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