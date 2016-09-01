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Вратарь "Детройта" Петр Мразек продемонстрировал новую маску с Горди Хоу

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Вратарь "Детройта" Петр Мразек показал свою новую маску, в которой он проведет ближайший сезон. На ней изображены две легенды "Ред Уингз" - Стив Айзерман и Горди Хоу, скончавшийся этим летом на 89-м году жизни.

Мразек был выбран "Детройтом" в 2010 году под общим 141-м номером. Также чешский вратарь завоевал бронзу на ЧМ-2012. Мразек включен в заявку сборной Чехии на предстоящий Кубок мира, который стартует 17 сентября.

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