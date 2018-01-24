"Виннипег" одержал третью победу подряд, обыграв в овертайме "Сан-Хосе"

"Виннипег" на выезде переиграл в овертайме "Сан-Хосе" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Брайан Литтл.

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 3 минуты 4 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин в середине первого периода получил травму лица и не смог продолжить встречу.

"Виннипег" занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, "Сан-Хосе" - шестое.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Виннипег" - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Перро - 15 (Элерс, Литтл), 0:18 - 0:1. Армиа - 8 (Копп, Трауба), 4:32 - 0:2. Литтл - 9 (бол., Майерс, Перро), 11:56 - 0:3. Павелски - 10, 19:14 - 1:3. Кутюр - 18 (Уорд, Диллон), 29:38 - 2:3. Тирни - 12 (бол., Торнтон, Бернс), 33:25 - 3:3. Армиа - 9 (Танев, Майерс), 51:38 - 3:4. Майер - 11 (Власик, Павелски), 55:20 - 4:4. Литтл - 10 (Бафлин, Элерс), 60:18 - 4:5.

Вратари: Делл - Хеллебайк.

Штраф: 19 - 10.

Броски: 33 (9+14+10+0) - 23 (6+11+5+1).

Наши: - - Куликов (03:04/0/1).

24 января. Сан-Хосе. SAP Center.

Турнирная таблица НХЛ