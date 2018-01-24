"Виннипег" одержал третью победу подряд, обыграв в овертайме "Сан-Хосе"

"Виннипег" на выезде переиграл в овертайме "Сан-Хосе" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Брайан Литтл.
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 3 минуты 4 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин в середине первого периода получил травму лица и не смог продолжить встречу.
"Виннипег" занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, "Сан-Хосе" - шестое.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Виннипег" - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Перро - 15 (Элерс, Литтл), 0:18 - 0:1. Армиа - 8 (Копп, Трауба), 4:32 - 0:2. Литтл - 9 (бол., Майерс, Перро), 11:56 - 0:3. Павелски - 10, 19:14 - 1:3. Кутюр - 18 (Уорд, Диллон), 29:38 - 2:3. Тирни - 12 (бол., Торнтон, Бернс), 33:25 - 3:3. Армиа - 9 (Танев, Майерс), 51:38 - 3:4. Майер - 11 (Власик, Павелски), 55:20 - 4:4. Литтл - 10 (Бафлин, Элерс), 60:18 - 4:5.
Вратари: Делл - Хеллебайк.
Штраф: 19 - 10.
Броски: 33 (9+14+10+0) - 23 (6+11+5+1).
Наши: - - Куликов (03:04/0/1).
24 января. Сан-Хосе. SAP Center.
ростовский свин
maxcds..я тоже слежу -) ты прав насчет того что легкости стало чуть меньше, а может 6 дневный перерыв повлиял,до игры с калгари? Ну я думаю это временно, 4 звена способных запирать соперника в его зоне, а не только сдерживать -мало у кого в лиге есть!
11:20
maxcds
ростовский свин ... а то совсем все хоршо было у пега./// слежу за ними. в последние 2 недели есть у них небольшой спад в общекомандных взаимодействиях в нападении. после 10го января первый раз забили больше одной шайбы. До этого очень легко они комбинировали, средней зоны вообще не замечали. элерс чутка сдал, да шалфея тоже не хватает
10:52
ростовский свин
maxcds...точное наблюдение..первая победа в овертайме ..до этого 6 проиграно, какой то закономерности не было , скорее стечение абстоятельств,правда вывод последовал -лайне сильно напортачил в оверах, начала сезона, сейчас не выходит 3 на 3.А пег без двух ведущих центров 1и 3 звена -шайфли и лаури , выгрызает победы у калгари и сан хосе на выезде(команд 1 из которых точно попадет в плов, а может и обе).Ну теперь 2 игры с анахаймом и тампой , потом февраль в котором у пега 10 домашних матчей,при 2 выездахну и возвращение шайфли через 2-3 недели, жаль вот только куликов травмировался, а то совсем все хоршо было у пега.
10:22
maxcds
По-моему это первая победа пегов в овертайме в этом сезоне... удивительно даж с таким то нападением
09:44