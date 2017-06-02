"Вегас" после Шипачева подписал Гику

"Вегас" объявил о подписании контракта с чешским нападающим Томашем Гикой. Он стал третьм игроком команды после канадца Рида Дюка и россиянина Вадима Шипачева. Следующий сезон для "Голден Найтс" будет первым в НХЛ.

Отметим, Гика в 2012 году был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте, но не смог пробиться в состав "Кингз". Он выступал в лиге Квебека, а прошлый сезон провел в чемпионате Чехии за "Младу Болеслав". В составе команды отыграл 48 матчей, в которых набрал 38 (17+21) очков. Также он принимал участие в чемпионате мира-2017, где за сборную Чехии отыграл четыре поединка.