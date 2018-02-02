"Вегас" - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте представила список из трех звезд по итогам соревновательного дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал клуб "Вегас", обыгравший "Виннипег" (3:2). Благодаря этому результату "Голден Найтс" установил рекорд лиги по количеству побед в дебютном сезоне. В активе новичка НХЛ 34 выигранных матча из 50.



Отметим, что "Вегас" стал первой звездой дня во второй раз в сезоне. Ранее "Голден Найтс" был отмечен лигой за первую домашнюю победу в истории.



Второй звездой дня был назван вратарь "Каролины" Кэм Уорд, отразивший в игре с "Монреалем" все 27 бросков по своим воротам. Третьей звездой дня признан форвард "Тампы" Алекс Киллорн, набравший 4 (2+2) очка в матче с "Калгари".