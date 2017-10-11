"Вегас" - первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан клуб "Вегас", одержавший первую домашнюю победу в истории, которая стала для команды третьей в трех стартовых матчах сезона.

Второй звездой дня стал нападающий "Коламбуса" Сонни Милано, оформивший дубль в поединке с "Каролиной" (2:1 ОТ), а замкнул тройку форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг​, забросивший две шайбы и сделавший одну голевую передачу во встрече с "Филадельфией" (6:5).