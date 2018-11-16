22:47 | Хоккей — НХЛ

Василевский пропустит от четырех до шести недель

Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
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Голкипер "Тампы"  Андрей Василевский пропустит от четырех до шести недель, информирует официальный сайт "молний". 24-летний россиянин получил перелом левой ноги на одной из тренировок.

В текущем сезоне Василевский провел 13 матчей за "Тампу" в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил 30 шайб.

"Тампа" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 27 очков.

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