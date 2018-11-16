Голкипер "Тампы" Андрей Василевский пропустит от четырех до шести недель, информирует официальный сайт "молний". 24-летний россиянин получил перелом левой ноги на одной из тренировок.

Andrei Vasilevskiy is expected to miss 4-6 weeks with a left foot fracture.



📝: https://t.co/bEU2hl9xLc pic.twitter.com/7YG3VIcyCa – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 16 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Василевский провел 13 матчей за "Тампу" в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил 30 шайб.

"Тампа" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 27 очков.

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