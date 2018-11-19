18:13 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" снова отправил Самсонова в АХЛ

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"Вашингтон" вернул вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб "Херши Беарс", выступающий в АХЛ. 21-летний россиянин не провел ни одного матча в НХЛ, хотя был вызван на игру регулярного чемпионата против "Колорадо"

В текущем сезоне Самсонов провел восемь встреч за "Херши Беарс". В среднем за игру пропускал 3,73 шайбы при проценте отраженных бросков – 87,5.

Ранее вратарь выступал в составе "Металлурга" в сезоне-2016/2017. Он принял участие в 27 матчах и пропускал в среднем 2,13 голов за игру. Процент отраженных бросков составлял 93,6.

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