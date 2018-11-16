"Вашингтон" вызвал Самсонова

"Вашингтон" заявил российского вратаря Илью Самсонова на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо", сообщает сайт столичной команды. 21-летний российский хоккеист выступал в рамках турнира АХЛ за "Херши Беарс".

В текущем сезоне Самсонов провел восемь встреч за "Херши Беарс". В среднем за игру пропускал 3,73 шайбы при проценте отраженных бросков – 87,5.

Ранее вратарь выступал в сезоне-2016/2017 в составе "Металлурга". Сыграл в 27 матчах и пропускал в среднем 2,13 голов за игру. Процент отраженных бросков составлял 93,6.