"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис", Овечкин и Тарасенко забили по голу

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сент-Луис" - 4:3 в овертайме. Шайбу и результативную передачу в этой встрече сделал нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 22 минуты 50 секунд. Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов - 26 минут 34 секунды.
В составе "Блюз" гол забил форвард Владимир Тарасенко, который провел на площадке 22 минуты 7 секунд. Нападающий Иван Барбашев за 17 минут 29 секунд записал на свой счет результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Коннолли - 9 (бол., ОВЕЧКИН, Карлсон), 13:15 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 18 (БАРБАШЕВ, Эдмундсон), 21:18 - 1:1. Стин - 6 (бол., Шенн, Пьетранджело), 25:02 - 1:2. ОВЕЧКИН - 27 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 48:00 - 2:2. Эллер - 6 (Оши, Боуи), 50:49 - 3:2. Гуннарссон - 4 (Берглунд, Томпсон), 55:51 - 3:3. Бэкстрем - 9 (Оши), 64:17 - 4:3.
Вратари: Холтби - Хаттон.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 33 (8+6+18+1) - 34 (7+17+8+2).
Наши: Овечкин (22:50/2/-1), Кузнецов (18:31/3/-1), Орлов (26:34/2/0) - Тарасенко (22:07/6/1), Барбашев (17:29/0/1).
Вашингтон. Capital One Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Владимир Тарасенко
- Дмитрий Орлов
- Иван Барбашев
Монте-Кристо (Мститель) .
Но несколько качеств Овечкина мне не нравятся. Забив гол в матче, он успокаивается. А раньше ему и двух было мало. Санек пресытился. Это видно. Это качество русских. А надо в каждом матче, в каждом выходе на лед рвать удила. Это отличает Великих от посредственностей... Русских от некоторых других наций...
02:47
Монте-Кристо (Мститель) .
Гений ! И дело даже не в голе и в передаче. Просто Санек был лучшим у Вашингтона.... В атаке.... Но не в обороне... Но не его дело огрехи бездарей в обороне подчищать... Его дело голы организовывать...
02:33
igogohruhru
Овечкин забил гол головой в свои ворота?
02:15
roughboy
Возмутительно, украли ассист у Тарасенко во втором голе.. В целом, русские были лучшими на площадке))
02:12