"Ванкувер" обыграл "Нэшвилл", Хенрик Седин набрал 999-е очко

"Ванкувер" с минимальным счетом обыграл "Нэшвилл" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу в этой встрече в третьем периоде забросил ветеран клуба Хенрик Седин. Для "Кэнакс" эта победа стала уже третьей подряд, а вот "Предаторз" не знают побед уже четыре матча кряду.

Для Седина этот гол стал 232-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в "регулярке" он провел 1212 матчей и набрал 999 (232+767) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Нэшвилл" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Х. Седин – 10 (Сбиса, Эрикссон), 52:28.

Вратари: Миллер – Ринне (58:50 – 59:01, 59:06).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 26 (10+10+6) – 30 (11+9+10).

Наши: Трямкин (21:09/0/0) – -.

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