Валерий Каменский: "Овечкин будет стремиться догнать Гретцки"

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рад за российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков. Всего в активе капитана "Кэпиталз" теперь 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 баллов.

- Я считаю, что это большое достижение, как лично для Саши, так и для всего российского и энхаэловского хоккея, - сказал Каменский. - Каждый игрок стремится к этому. Хочу поздравить Овечкина с таким результатом. Желаю, чтобы Саша завоевал Кубок Стэнли, выиграл олимпийские золотые медали и продолжал набирать очки.

- Как думаете, что для него важнее 500-й гол в карьере или 1000 очков?

- И то, и то важно для спортсмена. Здесь нет разницы. Как он сказал в интервью, ему было все равно, набрать очко или забить гол. Саша всему радуется и это правильное мышление профессионала. Нашим молодым ребятам есть, на кого ровняться и к чему стремиться.

- Долго ли он сможет держать такой высокий уровень?

- Это уже будет зависеть от него. Овечкин - профессионал и будет стараться играть как можно дольше, потому что он любит хоккей и полностью ему отдается. Это видно по результатам, как и его большое желание. А сколько еще Саша наберет очков и забьет голов, никто не может предугадать. Хочется пожелать, чтобы он набрал еще больше очков. Хоккей - игра контактная, бывают травмы, спады, но надеюсь, что у него будут только взлеты.

- Сможет ли Овечкин догнать по голам Гретцки?

- Теоретически это возможно. Как говориться, мечты сбываются. Все от Саши зависит. Стремиться к этому он будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)