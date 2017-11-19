В Канаде выпустили монету в форме Кубка Стэнли. Фото

В Канаде выпущена специальная серебряная монета в форме Кубка Стэнли, сообщает NBC Sports. Напомним, что в 2017 году НХЛ празднует 100 лет проведения чемпионата, а кубку исполняется 125 лет.

Монетный двор выпустил ограниченный тираж монет в количестве пяти тысяч штук. Стоит она порядка 17 тысяч рублей (360 канадских долларов) и весит 85 граммов. Отметим, что одна сторона монеты выпуклая, повторяющая форму кубка.