18:26 5 августа | Хоккей — НХЛ

Уилли Дежарден: "Голдобин, несмотря на талант, не готов играть в НХЛ"


Бывший главный тренер "Ванкувера" Уилли Дежарден, который на Олимпиаде-2018 будет работать со сборной Канады, считает, что у форварда Николая Голдобина есть все необходимое, чтобы реализовать свой потенциал в НХЛ. Форвард, в 2014 году выбранный "Сан-Хосе" в 1-м раунде под общим 27-м номером, в феврале этого года перешел в "Кэнакс".

– Это прекрасный нападающий. Единственное, что он еще очень молод. Мне кажется, он еще не совсем готов к тому, чтобы играть в НХЛ. Несмотря на исключительный талант. Это очень мастеровитый парень. Так бывает с молодыми парнями. Не возраст делает их готовыми к НХЛ, нет. А то, что в голове. Кто-то добивается своего быстрее, кто-то – медленнее. Но у Голдобина есть все, чтобы заиграть.

– Говорят, он бесхарактерный, что ему как раз и мешает.

– В НХЛ не бывает бесхарактерных игроков. Он просто пока молод. Ему нужно повзрослеть. Это ведь не только его касается. Среди канадцев тоже полно молодежи, которая, попав в НХЛ, не до конца понимает, что именно ей нужно делать. Не понимает, насколько это сложная игра. Не понимает, что игра эта требует уделять ей все внимание на каждодневной основе. Не раз или два в неделю – а каждый день. Не важно, откуда игрок. В каждой стране есть ребята, которые проходят через подобные трудности, которым нужно немножко больше времени, чтобы созреть. (Игорь ЕРОНКО)

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