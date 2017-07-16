Татар надеется продлить контракт с "Детройтом", но настаивает на своих условиях

Нападающий Томаш Татар по-прежнему надеется заключить с "Детройтом" новый контракт, однако отметил, что хорошие отношения в клубе не повлияют на его решение о принятии соглашения. Ранее сообщалось, что 26-летний форвард хочет получить контракт на семь лет с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон.

– "Детройт" нал мне шанс начать карьеру в НХЛ, – цитирует Detroit News Татара. – Надеюсь, что я смогу продолжить карьеру здесь и сделать клуб еще успешнее. "Детройт" – отличная организация, состоящая из прекрасных людей. Но, несмотря на эти положительные стороны, тут дело в бизнесе. Это не влияет на продление контракта. Время покажет. Может быть, еще есть время договориться.

В минувшем сезоне он провел 82 матча, в которых набрал 46 (25+21) очков. Всего в НХЛ словак набрал 194 (99+95) очка в 345 встречах.