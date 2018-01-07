"Тампа" проиграла "Оттаве", Сергачев и Кучеров отметились голевыми передачами

"Оттава" на своем льду переиграла "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева забросили в первом периоде три безответные шайбы, гостям удалось во втором сравнять счет, но в третьей двадцатиминутке вновь "Сенаторз" трижды поразил ворота россиянина Андрея Василевского.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Тампа-Бэй" - 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Голы: Дзингел - 12 (Стоун), 4:48 - 1:0. Дюшен - 10 (Райан), 5:51 - 2:0. Смит - 3 (Карлссон, Одуйя), 17:04 - 3:0. Хедман - 5, 20:26 - 3:1. Куккук - 4 (КУЧЕРОВ, Киллорн), 21:41 - 3:2. Гурд - 12 (бол., СЕРГАЧЕВ, Джонсон), 35:57 - 3:3. Стоун - 17 (Брассар, Шабо), 50:44 - 4:3. Пажо - 6 (Карлссон), 54:57 - 5:3. Дзингел - 13 (Карлссон, Стоун), 57:08 - 6:3.

Вратари: Андерсон - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:04 - 59:56).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 33 (12+10+11) - 48 (13+20+15).

Наши: - - Кучеров (18:28/2/-2), Наместников (16:36/4/-2), Сергачев (15:59/3/-4).

7 января. Оттава. Canadian Tire Centre.