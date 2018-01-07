"Тампа" проиграла "Оттаве", Сергачев и Кучеров отметились голевыми передачами

"Оттава" на своем льду переиграла "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева забросили в первом периоде три безответные шайбы, гостям удалось во втором сравнять счет, но в третьей двадцатиминутке вновь "Сенаторз" трижды поразил ворота россиянина Андрея Василевского.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Тампа-Бэй" - 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Голы: Дзингел - 12 (Стоун), 4:48 - 1:0. Дюшен - 10 (Райан), 5:51 - 2:0. Смит - 3 (Карлссон, Одуйя), 17:04 - 3:0. Хедман - 5, 20:26 - 3:1. Куккук - 4 (КУЧЕРОВ, Киллорн), 21:41 - 3:2. Гурд - 12 (бол., СЕРГАЧЕВ, Джонсон), 35:57 - 3:3. Стоун - 17 (Брассар, Шабо), 50:44 - 4:3. Пажо - 6 (Карлссон), 54:57 - 5:3. Дзингел - 13 (Карлссон, Стоун), 57:08 - 6:3.
Вратари: Андерсон - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:04 - 59:56).
Штраф: 14 - 10.
Броски: 33 (12+10+11) - 48 (13+20+15).
Наши: - - Кучеров (18:28/2/-2), Наместников (16:36/4/-2), Сергачев (15:59/3/-4).
7 января. Оттава. Canadian Tire Centre.
Упёртый русский
Да, всё залетело у Отттавы. Бывает. К Васе особых претензий нет. А вот защи рассыпались, конечно. Сергачёв сыграл плохо. Его постоянно хитовали, он удалялся, нередко терял шайбу. Стэмкоса совсем было не видно, хотя он и мог забить пару раз, когда его выводили на бросок. Но - не забил.
13:00
gibson
fireman32, подробнее, друг мой. Если давно не читал подобного, так все-таки значит что когда-то бред все же был. Кто его писал? Явки! Пароли!
12:36
Werewolf
Ну как не предъявишь? Конечно, косяки защиты в основнов. И к обычному вратарю может и не предъявишь, но Василевский же позиционируется лучшим в мире на данный момент. Вторую шайбу мог бы и взять, при четвертой не забрал шайбу намертво, пришлось перед собой отбивать, при крайней шайбе сделал движение в противоположную сторону от шайбы. Конечно, все это мелочи, но из них то вся игра и складывается. Сыграл хорошо, но не выручил. Андерсон сделал пару-тройку неплохих спасений.....
12:36
fireman32
gibson...Давно не читал подобного бреда))
12:01
gibson
Удивительный матч конечно. В сторону ворот Оттавы вылетело 103 броска, 48 попали в створ. А счет вот такой. И претензий никаких Василевскому не предъявишь. Не мог ничего сделать. СЭ как обычно, вчера - статья о лучшем вратаре мира, сегодня - вынимай 6 голов:-) Да и Сергачев на -4 не наиграл. Ошибки были, но не на такой кошмар. Может даже полезен будет такой урок Тампе, все слишком гладко шло. Это просто великого Коберна не было, оборона сразу посыпалась:-))
08:11