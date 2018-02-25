"Тампа" победила "Монреаль", Кучеров набрал 2 очка, Василевский выиграл серию буллитов

"Тампа-Бэй" на выезде обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу за 24 минуты 26 секунд на льду. Владислав Наместников провел на площадке 20 минут 11 секунд, защитник Михаил Сергачев - 12 минут 25 секунд.

Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32, а также взял 3 буллита в послематчевой серии.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Тампа-Бэй" - 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фрейз - 2 (Бенн, Карр), 8:52 - 1:0. Пойнт - 25 (Киллорн), 12:07 - 1:1. КУЧЕРОВ - 33 (бол., Хедман, Джонсон), 27:32 - 1:2. Морроу - 5 (Юдон, Пачоретти), 28:50 - 2:2. Пачоретти - 17 (бол., Питри, Друэн), 36:29 - 3:2. Кэллахэн - 4 (бол., КУЧЕРОВ, Стэмкос), 42:11 - 3:3.

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: Ниеми - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 17 - 25.

Броски: 32 (12+11+8+1) - 39 (12+10+11+6).

Наши: - - Кучеров (24:26/7/1), Наместников (20:11/3/0), Сергачев (12:25/1/0).

25 февраля. Монреаль. Centre Bell.