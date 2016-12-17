"Тампа-Бэй" с Василевским и без Кучерова проиграла "Ванкуверу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" уступила "Ванкуверу" - 2:4. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 24. Владислав Наместников провел на площадке 14 минут, а Никита Кучеров и Никита Нестеров игру пропустили. В составе "Кэнакс" на лед выходил Никита Трямкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Хедман - 6 (Филппула, Бойл), 6:31 - 0:1. Саттер - 8 (Гранлунд, Эрикссон), 21:37 - 1:1. Сбиса - 1 (Бэрроуз, Берчи), 33:25 - 2:1. Конахер - 1 (бол., Друэн, Хедман), 43:53 - 2:2. Хорват - 9 (бол., Эрикссон, Гранлунд), 47:46 - 3:2. Бэрроуз - 6 (п.в., Хорват), 59:13 - 4:2.
Вратари: Миллер - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:25 - 59:13, 59:27 - 59:57).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 24 (8+8+8) - 27 (11+8+8).
Наши: Трямкин (15:45/0/-1) - Наместников (14:19/0/0).