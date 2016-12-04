"Тампа-Бэй" по буллитам обыграл "Вашингтон", Кучеров забросил шайбу

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл "Вашингтон" – 2:1. На шайбу россиянина Никиты Кучерова "Столичные" ответили голом Никласа Бэкстрема. Победный буллит исполнил Брайан Бойл. Добавим, что российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов также смог реализовать свой послематчевый бросок.
Для Кучерова это 13-й гол в сезоне. Всего в 25 матчах он набрал 29 (13+16) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: КУЧЕРОВ - 13 (бол., Хедман, Друэн), 32:38 - 1:0. Бэкстрем - 7 (бол., Карлсон, Юханссон), 46:24 - 1:1.
Победный буллит: Бойл.
Вратари: Бишоп - Холтби.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 33 (11+7+10+5) - 35 (8+11+12+4).
Наши: Кучеров (17:34/5/0), Наместников (9:50/1/0) - Кузнецов (20:51/3/0), Овечкин (22:24/4/0), Орлов (20:34/2/0).
4 декабря. Тампа. Amalie Arena.
$n10nep$
Монте-Кристо (Мститель) . Ты себе противоречишь. Какие конкуренты по Ришару, если ты сам сказал, что и трижцать может не забить. А Ришар явно будет 45+
10:45
Монте-Кристо (Мститель) .
$n10nep$............. Втюрился. Ты просто не в курсе. Или не в теме. Не знаешь, что такое любовь. Я сужу по его высказываниям о ней.
10:44
Монте-Кристо (Мститель) .
Werewolf ............... Ты своими рассуждениями напоминаешь карася-идеалиста. Такая же святая простота. Ибо с сезона 2011/12 Овечкин не играл так слабо. Вообще никак. Плюс конкуренты по Ришару сильны, как никогда. Вон как рванули.
10:40
$n10nep$
Вспомните как Питсубрг прошлый сезон начинал. Овечкин вряд ли втюрился. Брак ради брака, имхо.
10:39
Айртон
ЮКИ Глаголева сама его бросит, когда он закончит карьеру и ему перестанут платить.)) А без денег он ей вряд ли интересен.)) Отожмёт через адвокатов бабло и найдёт себе мужичка поумнее.))
10:24
Werewolf
Вот аналитики то. Овечкин ВСЕГДА начинал играть после нового года. Посмотрите, с середины-конца января все у него будет хорошо.
09:54
Edgen
Вашикам надо что-то менять. По составу команда сильная и может претендовать на кубок, по игре на уровне Аризоны. Холтби тащит, Овца иногда выдает хорошие игры, но нет стабильности. И тут по ходу дело даже не в тренере, хз даже в чем, но если вот это хз что не поменять, то не видать им куба еще лет 10 точно.
09:29
ЮКИ
всё:отмучился санёк!пора назад к мосментам!а я глаголил ему:бросай глаголеву!
09:14
Монте-Кристо (Мститель) .
Надеюсь, что Овечкин 30 голов в этом сезоне забьет. Хотя уже и по данному поводу появляются опасения. Видно, что мужик втюрился. Ему не до хоккея. Да и сил на хоккей не остается...
06:31
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин - никакой. Вашингтон - никакой. Абсолютная недееспособность в атаке. Провалы в обороне. Слава Богу, сегодня Орлов не сделал роковых ошибок. Лучший из полевых - Кузнецов. Он и прошлый матч неплохо провел. В этом был единственным светлым пятном у столичных. Открывался, импровизировал, бросал. Были выходы один на один. Но либо чудил, либо бросок никакой, либо соперник нарушал правила. Причем все выходы в результате индивидуальной игры. И не стопроцентные. Красиво реализовал буллит. Бэкстрем и Юхансон тоже никакие, как и Овечкин. Доэкспериментировался Тротц, разрушил своими фантазиями игру команды. От добра добра не ищут. У Тампы лучший Кучеров. И гол забил. Кстати, в стиле Овечкина, только из другого круга вбрасывания. И так выделялся. Один раз вышел один на один. Холтби краешком "блина" отбил шайбу. Сильный вратарь у столичных, но состояние команды передается и ему. Нет настроя, куража. Какая-то подавленность, обреченность.
06:28