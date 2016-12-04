"Тампа-Бэй" по буллитам обыграл "Вашингтон", Кучеров забросил шайбу

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл "Вашингтон" – 2:1. На шайбу россиянина Никиты Кучерова "Столичные" ответили голом Никласа Бэкстрема. Победный буллит исполнил Брайан Бойл. Добавим, что российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов также смог реализовать свой послематчевый бросок.

Для Кучерова это 13-й гол в сезоне. Всего в 25 матчах он набрал 29 (13+16) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: КУЧЕРОВ - 13 (бол., Хедман, Друэн), 32:38 - 1:0. Бэкстрем - 7 (бол., Карлсон, Юханссон), 46:24 - 1:1.

Победный буллит: Бойл.

Вратари: Бишоп - Холтби.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 33 (11+7+10+5) - 35 (8+11+12+4).

Наши: Кучеров (17:34/5/0), Наместников (9:50/1/0) - Кузнецов (20:51/3/0), Овечкин (22:24/4/0), Орлов (20:34/2/0).

4 декабря. Тампа. Amalie Arena.