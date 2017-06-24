Стэн Боумэн: "Кейн найдет взаимопонимание с любым хоккеистом, не только с Панариным"

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн выразил уверенность в том, что уход нападающего Артемия Панарина не скажется на результативности форварда Патрика Кейна. По его словам, американец найдет взаимопонимание с любым хоккеистом.
- Одна из отличительных черт Кейна заключается в том, что он добивается успеха различными путями, с любыми игроками. Именно это делает его великолепным хоккеистом, - приводит официальный сайт "Блэкхокс" слова Боумэна. - Несколько лет назад, когда у "Чикаго" были большие успехи, он мог вывести на новый уровень любого.
У них с Панариным было отличное взаимопонимание. Но нет причин, которые бы помешали верить в то, что в следующем сезоне он найдет взаимопонимание с кем-то другим.
Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.
Опрос
- Чикаго Блэкхокс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Артемий Панарин
- Патрик Кейн
- Брэндон Саад
- Тайлер Мотт
- Антон Форсберг
Werewolf
Упёртый русский Ха- ха! Одним Патриком - претендентом на Харт, Арт Росс и Ришар меньше!________А он так то в этом году и с Панариным им не был. В этом году у Мака 100 очков, у Кейна 89 (11 очков разницы это немало)......У Сида 44 гола, у кейна 34 (10 голов немало). В тройку претендентов на Харта даже не вошел. Нужно посмотреть голосование, но не думаю что там у него голосов много.
12:05
inspire
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Ошибкой было изначально приглашать Панарина в такой большой клуб, выигравший с Кейном и Тейвзом 3 Кубка.) =============== это даже не лол ... такую ограниченную тупость, в попытке потролить, не получалось выдать даже у вафлера, в момент его пикового расцвета ...
12:05
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Правильное решение! Ошибкой было изначально приглашать Панарина в такой большой клуб, выигравший с Кейном и Тейвзом 3 Кубка.) Пока что чел зарекомендовал себя только на уровне встреч с Даниями и Норвегиями, и в проходной регулярке. А на топ-уровне, будь то плов НХЛ или матчи сборной с командами уровня Канады, Швеции он не виден и не слышен.)
11:35
Упёртый русский
Ха- ха! Одним Патриком - претендентом на Харт, Арт Росс и Ришар меньше!
11:29
Angeldust
СЭ, если вы не дружите с английским, то хотя бы логически порассуждайте, прежде чем писать такое в заголовке. Или вы не дружите с русским? Кейн, по-вашему, со всеми сыграется, но только не с Панарой.
11:09
HAZELSAMARA
Заголовок завёрстан через задницу.
10:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
опять таджики-гасторы гуглопереводом переводили
10:53
andy333
В заголовке одно, в тексте другое!
10:52
Ydgin
Зачем исказили слова Боумена в названии? Тогда уж не "кроме Панарина", а "и без Панарина". А так получается что с кем угодно найдёт кроме Панарина. Это не так. Хлебушек провёл два отличных сезона с Кейном. Интересно будет посмотреть кто приобретёт кто потеряет...
10:50