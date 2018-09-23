Шайба Волкова помогла "Тампе" обыграть "Нэшвилл"

"Тампа" в предсезонном матче НХЛ обыграла "Нэшвилл" - 5:2. Одна из шайб "Лайтнинг" на счету нападающего Александра Волкова, который провел на площадке 16 минут. В составе "Предаторз" 13 минут отыграл форвард Яков Тренин.

В еще одной игре "Торонто" на выезде переиграл "Баффало" - 3:2. В составе "Мэйпл Ливз" на площадку выходили защитники Никита Зайцев и Игорь Ожиганов.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Тампа-Бэй" - "Нэшвилл" - 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Наши: Волков (16:02/2/1) - Тренин (13:04/0/0).

"Баффало" - "Торонто" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Наши: - - Зайцев (20:08/2/0), Ожиганов (20:27/1/0).