Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" разгромить "Колорадо"

"Сент-Луис" на своем льду разгромил "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Иван Барбашев, которого признали третьей звездой встречи. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов появился на лед в начале второго периода и сделал 8 сэйвов.
В другой встрече "Миннесота" дома в овертайме проиграла "Аризоне" (3:4 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" – "Колорадо" – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Шенн – 22 (бол., Шворц, Данн), 8:41 – 1:0. Бурк – 4, 22:50 – 1:1. БАРБАШЕВ – 3 (Парэйко, Апшолл), 24:17 – 2:1. Шенн – 23 (Берглунд), 25:05 – 3:1. Бродзяк – 8 (Стин, Данн), 27:38 – 4:1. Пьетранджело – 9 (Данн, Штястны), 35:01 – 5:1. Штястны – 12 (Боумистер, Гуннарссон), 46:00 – 6:1.
Вратари: Хаттон – Бернье (ВАРЛАМОВ, 25:05).
Штраф: 15 – 9.
Броски: 31 (13+11+7) – 24 (8+7+9).
Наши: Барбашев (9:35/1/2), Тарасенко (16:26/1/1) – Задоров (19:49/3/-2), Якупов (15:20/1/1).
Сент-Луис. Scottrade Center.
"Миннесота" – "Аризона" – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Стаал – 24 (Сперджен, Эннис), 17:13 – 1:0. Каллен – 5 (Дамба, Олофссон), 25:54 – 2:0. Райлли – 1 (Каллен, Паризе), 29:59 – 3:0. Казинс – 8 (Голигоски, Ричардсон), 31:30 – 3:1. Коннотон – 4 (Степан, Голигоски), 48:02 – 3:2. Казинс – 9 (Степан, Экман-Ларссон), 59:41 – 3:3. Келлер – 15 (Перлини, Коннотон), 63:55 – 3:4.
Вратари: Дубник – Раанта (58:33 – 59:41).
Штраф: 2 – 2.
Броски: 28 (12+7+6+3) – 40 (11+14+13+2).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
ростовский свин
fifa_guru..прорвало,но остаюсь при своем мнении...
11:16
Vasek
*наконец ))
09:43
Vasek
spetrov, вот и я том же. Игру не видел, поэтому спрашиваю, может при каждой потере Як на скамейку убегал?)) Или выучили его, конец, игре без шайбы? Вон в каком-то интервью Рабинеру (толи Изя, толи Куч) сказали о важности и сложности игры без шайбы, чем с шайбой. Наильку как раз игра без шайбы потопила.
09:42
redgy
Куда пропал Володька?
09:24
spetrov
roughboy, возможно. Но судя по нарезкам, которые вижу регулярно, настрой-то у него есть. Со скамейки выскакивает зло по-спортивному, еще и с партнерами общается при этом, заводит. Но результата нет.
09:17
roughboy
вова играет откровенно плохо.. без желания.. броски в створ стремятся к нулю.. хочется понять в связи с чем такой спад: плохое настроение, невезуха, терки с тренером или партнерами.. он просто бледная тень самого себя.. провальный сезон..
09:09
spetrov
Мы об одном и том же в 8:53.
08:54
spetrov
...Но человек он все равно странноватый.
08:54
spetrov
Долго наблюдал за идиотами на эт, и учитывая при этом, что играет он не один, а с партнерами, то...
08:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ну и все последние плохие игры приходятся на игру в 4-ом звене, а в 3-ем он играет гораздо лучше.
08:53
spetrov
Vasek, причем единственный из всей команды в плюсе. Наверняка какая-то ошибка. Такого не может быть. :)
08:52
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вообще шывченка постоянно пишет, что он очень редко хорошо играет, на самом деле он играет плохо одну игру из 4-5 где-то, при его з/п и роли в команде. С начала года только две игры откровенно плохо отыграл 30.01 и 03.02
08:50
spetrov
Кучеров разродился, у Тарасенко отрезало. И.Рабинер к нему поехал? :)
08:50
Долго наблюдал за идиотами на эт
Наиль мегатоп)) Как? при его то "игре" в защите? 6 штук, у него одного + за игру и ведь 15+ минут, не сказать что случайно отскочил.
08:45
Vasek
Наилька топ! Колорадло ниочинь. как Як сумел закончить матч с +1?
08:07
fifa_guru
Три "Ш" (Шенн-Шварц-Штястны) не согласны с мнением ростовского свина
07:25