Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" разгромить "Колорадо"

"Сент-Луис" на своем льду разгромил "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Иван Барбашев, которого признали третьей звездой встречи. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов появился на лед в начале второго периода и сделал 8 сэйвов.

В другой встрече "Миннесота" дома в овертайме проиграла "Аризоне" (3:4 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Колорадо" – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Шенн – 22 (бол., Шворц, Данн), 8:41 – 1:0. Бурк – 4, 22:50 – 1:1. БАРБАШЕВ – 3 (Парэйко, Апшолл), 24:17 – 2:1. Шенн – 23 (Берглунд), 25:05 – 3:1. Бродзяк – 8 (Стин, Данн), 27:38 – 4:1. Пьетранджело – 9 (Данн, Штястны), 35:01 – 5:1. Штястны – 12 (Боумистер, Гуннарссон), 46:00 – 6:1.

Вратари: Хаттон – Бернье (ВАРЛАМОВ, 25:05).

Штраф: 15 – 9.

Броски: 31 (13+11+7) – 24 (8+7+9).

Наши: Барбашев (9:35/1/2), Тарасенко (16:26/1/1) – Задоров (19:49/3/-2), Якупов (15:20/1/1).

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Миннесота" – "Аризона" – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Стаал – 24 (Сперджен, Эннис), 17:13 – 1:0. Каллен – 5 (Дамба, Олофссон), 25:54 – 2:0. Райлли – 1 (Каллен, Паризе), 29:59 – 3:0. Казинс – 8 (Голигоски, Ричардсон), 31:30 – 3:1. Коннотон – 4 (Степан, Голигоски), 48:02 – 3:2. Казинс – 9 (Степан, Экман-Ларссон), 59:41 – 3:3. Келлер – 15 (Перлини, Коннотон), 63:55 – 3:4.

Вратари: Дубник – Раанта (58:33 – 59:41).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 28 (12+7+6+3) – 40 (11+14+13+2).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.