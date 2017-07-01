Шарп вернулся в "Чикаго", Уильямс - в "Каролину"

Нападающий Патрик Шарп вернулся в "Чикаго", сообщает официальный сайт клуба. 35-летний игрок подписал контракт на один год. Форвард выступал за "Блэкхокс" с 2005 по 2015 год и выиграл три Кубка Стэнли. В минувшем сезоне он играл за "Даллас", провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 18 (8+10) очков.

Форвард Джастин Уильямс перешел в "Каролину", утверждает пресс-служба команды. 35-летний игрок заключил двухлетний контракт. В сезоне-2017/18 он заработает пять миллионов долларов, а в сезоне-2018/19 – четыре миллиона. Последние два сезона Уильямс выступал за "Вашингтон". В прошедшем сезоне он сыграл 80 матчей в регулярном чемпионате, набрав 48 (24+24) очков, а также записал на свой счет 9 (3+6) баллов в 13 играх плей-офф.

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