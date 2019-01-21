"Сейчас об этом думать не надо". Овечкин - о рекорде Федорова

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не думает о рекорде соотечественника Сергея Федорова. Последний лидирует по очкам в НХЛ за всю историю среди россиян. У него 1179 (483+696) очков. Овечкин пока имеет 1174 (640+534).

– Вы вновь лидируете в списке снайперов, скоро побьете рекорд Сергея Федорова по очкам в НХЛ среди россиян.

– Сейчас об этом думать не надо. Чем ближе будет (к отметке), тогда уже будем думать.

"Все проблемы в головах". Овечкин - о провальной серии "Вашингтона", Кубке мира и рекорде Федорова