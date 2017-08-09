Сергей Гончар: "Параллели между мной и Слуцким пока неуместны"

Ассистент главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана Сергей Гончар в интервью "Известиям" выразил мнение, что на данный момент некорректно сравнивать его с Леонидом Слуцким, который возглавляет "Халл Сити".

По словам специалиста, он не задумывался по поводу подобных аналогий. Напомним, что Слуцкий, летом возглавивший "Халл", стал первым российским тренером, который начал работать в чемпионате Англии.

- Уместны ли параллели между вами и Леонидом Слуцким, который стал первым отечественным футбольным тренером в английском клубе? - вопрос Гончару.

- Пока, наверное, нет. Я, кстати, с ним знаком и очень рад, что он начал работать в Англии. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи и всяческих успехов в "Халл Сити". А по поводу такого рода аналогий я не задумывался.