Сергачев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметился голом в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для россиянина этот гол стал 3-м в сезоне, всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.

В качестве ассистентов выступили Стивен Стэмкос и Владислав Наместников.