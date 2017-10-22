Сергачев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметился голом в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для россиянина этот гол стал 3-м в сезоне, всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.
В качестве ассистентов выступили Стивен Стэмкос и Владислав Наместников.
Sergachev goal pic.twitter.com/3BuReBhpU3– steph (@myregularface) 22 октября 2017 г.
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AndersenRUS
До сих пор не понимаю, каким нужно быть умником, чтобы отпустить из Монреаля Сергачева. Я конечно рад, что он попал в Тампу, но...
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