04:30 | Хоккей — НХЛ

Сергачев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

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Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметился голом в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Для россиянина этот гол стал 3-м в сезоне, всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.

В качестве ассистентов выступили Стивен Стэмкос и Владислав Наместников.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndersenRUS

До сих пор не понимаю, каким нужно быть умником, чтобы отпустить из Монреаля Сергачева. Я конечно рад, что он попал в Тампу, но...

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