"Сан-Хосе" без Чеховича обыграл "Анахайм"

"Анахайм" проиграл "Сан-Хосе" в контрольном матче (3:7). Российский нападающий "Шаркс" Иван Чехович участия во встрече не принимал.

НХЛ

Контрольный матч

"Анахайм" – "Сан-Хосе" – 3:7 (2:1, 1:3, 0:3)

Голы: Каше – 1 (Хенрик, Велински), 4:53 – 1:0. Суомела – 1 (Райан, Лабанк), 6:12 – 1:1. Сильверберг – 1 (Мэнсон), 16:57 – 2:1. Лабанк – 1 (Донской, Суомела), 24:53 – 2:2. Каше – 2 (Фьоре, Хенрик), 27:01 – 3:2. Шимек – 1 (Хед, Видерер), 32:08 – 3:3. Миддлтон – 1 (Гудроу, Шартье), 33:45 – 3:4. Радил – 1 (Вуд, Шартье), 51:31 – 3:5. Донской – 1 (Шартье, Радил), 56:27 – 3:6. Суомела – 2 (Донской, Праплан), 56:54 – 3:7.

Вратари: Миллер (Коро, 32:15) – Делл.

Броски: 26 (8+9+9) – 26 (12+8+6).

21 сентября. Анахайм. Honda Center.