Род Бриндамор: "Свечникову сейчас нужно знать, что в него верят"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор объяснил спад в игре россиянина Андрея Свечникова. Кроме того, специалист поделился мнением о большом количестве удалений со стороны нападающего.

– Я думаю, каждый молодой игрок сталкивается со "стеной". В его игре есть место взлётам и падениям, и мы разговариваем на эту тему. Это требует внимания, – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ. – Побывав в свое время на его месте сам, я могу сказать одно: ему сейчас нужно знать, что в него верят. Это НХЛ. Матчи здесь идут один за другим.

Как проходят беседы с ним на тему удалений? Они проходят не очень хорошо, как видите, потому что он продолжает их зарабатывать. Чем больше об этом говорим, тем хуже становится.