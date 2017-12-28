"Рейнджерс" обыграл "Вашингтон", Овечкин не реализовал буллит

"Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В основное время и овертайме голов забито не было, а серию буллитов выиграла команда из Нью-Йорка. Победный буллит на счету Матса Цукаррело.
Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 21 минуту 18 секунд, свою попытку не реализовал. Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 22 минуты 47 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 24 минуты 32 секунды.
В составе "Рейнджерс" 15 минут 40 секунд на льду провел форвард Павел Бучневич.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Цуккарелло-Осен.
Вратари: Павелец - Грубауэр.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 37 (10+8+18+1) - 30 (8+13+6+3).
Наши: Бучневич (15:40/0/0) - Овечкин (21:18/4/0), Кузнецов (22:47/1/0), Орлов (24:32/0/0).
Нью-Йорк. Madison Square Garden.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Павел Бучневич
Монте-Кристо (Мститель) .
Отлично провел матч Грубауэр. Пусть и не без ошибок. Но он сам их смог исправить. Возможно, что это лучший его матч в карьере. Рейнджерс переигрывали Вашингтон первые два периода, а в третьем игра вообще носила односторонний характер. Хозяева защиту Вашингтона словно не замечали. Того же Орлова обыгрывали, как пацана. Не говорю уж про его ошибки и ошибки Нисканена в своей зоне. Другие защитники были лишь чуть лучше этой парочки. Но Грубауэр тащил все. С десяток суперсейвов он точно совершил в третьем периоде. Раза два больше, чем в первых двух. Вашингтон позволял ворота Грубауэра расстреливать в упор. 18 бросков, из которых 2/3 голевые. Сам же Вашингтон в третьем периоде 19 минут был никаким. И только на последней минуте мог забить. Но Овечкин пару раз сплоховал. Но там и вратарь был хорош. Мог Овечкин дважды забить и в первом периоде.Но и там Павелец выручил. Во втором периоде в ходе одной атаки дважды мог забить Чиассон. Еще один момент имел Оши. Это все, что создал Вашингтон в основное время. Остальные броски напоминали пас вратарю. В овертайме не использовал супермомент Карлсон. После "финта Боброва" он не попал в абсолютно пустые ворота. Шайба угодила в дальнюю штангу. А в серии буллитов Грубауэр уже был не так хорош. Первый гол так вообще его ошибка. Цуккарелло обыграл Грубауэра, как пацана. Во втором претензий нет. Там был неберущийся бросок от штанги. Выделю и вратаря хозяев. Хотя опасных моментов у его ворот было немного. Кузнецов ? А он играл ?
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