"Рейнджерс" обыграл "Вашингтон", Овечкин не реализовал буллит

"Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В основное время и овертайме голов забито не было, а серию буллитов выиграла команда из Нью-Йорка. Победный буллит на счету Матса Цукаррело.

Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на площадке 21 минуту 18 секунд, свою попытку не реализовал. Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 22 минуты 47 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 24 минуты 32 секунды.

В составе "Рейнджерс" 15 минут 40 секунд на льду провел форвард Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Цуккарелло-Осен.

Вратари: Павелец - Грубауэр.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 37 (10+8+18+1) - 30 (8+13+6+3).

Наши: Бучневич (15:40/0/0) - Овечкин (21:18/4/0), Кузнецов (22:47/1/0), Орлов (24:32/0/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.