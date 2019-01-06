23:47 6 января | Хоккей — НХЛ

Петтерсон вернется в строй через две недели

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Нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерсон восстанавливается после травмы, и сможет сыграть через две недели.

У форварда диагностировано небольшое растяжение крестообразных связок. Таким образом, Петтерсон сможет сыграть на Матче звезд 26 января, куда он ранее был приглашен.

Это не самые плохие известия. Наш врач обследует его ещё раз, когда мы вернёмся домой. Пожалуй, это приятные новости. Я не хотел бы говорить о датах восстановления, но обычно в таких случаях на это уходит именно две недели, - сказал главный тренер "Ванкувера" Трэвис Грин в интервью официальному сайту НХЛ. 

В текущем сезоне 20-летний Петтерсон сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 очка (22+20) по системе "гол+пас". 

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