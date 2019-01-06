Петтерсон вернется в строй через две недели

Нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерсон восстанавливается после травмы, и сможет сыграть через две недели.

У форварда диагностировано небольшое растяжение крестообразных связок. Таким образом, Петтерсон сможет сыграть на Матче звезд 26 января, куда он ранее был приглашен.

- Это не самые плохие известия. Наш врач обследует его ещё раз, когда мы вернёмся домой. Пожалуй, это приятные новости. Я не хотел бы говорить о датах восстановления, но обычно в таких случаях на это уходит именно две недели, - сказал главный тренер "Ванкувера" Трэвис Грин в интервью официальному сайту НХЛ.

В текущем сезоне 20-летний Петтерсон сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 очка (22+20) по системе "гол+пас".