Передача Радулова помогла "Далласу" разгромить "Сан-Хосе"

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сан-Хосе" - 6:0. Дубль на свой счет записал Тайлер Питлик, 3 передачи сделал Радек Факса. Российский форвард "Старз" Александр Радулов провел на площадке 9 минут 16 секунд и сделал 1 передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сан-Хосе" - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Клингберг - 5 (Янмарк, РАДУЛОВ), 6:19 - 1:0. Питлик - 6 (Факса), 15:07 - 2:0. Джонс - 4 (Янмарк, Факса), 24:25 - 3:0. Сегин - 19 (бол., Клингберг, Бенн), 29:33 - 4:0. Шор - 4 (Бенн, Хэмьюс), 51:05 - 5:0. Питлик - 7 (Факса, Руссель), 51:55 - 6:0.

Вратари: Бишоп - Джонс (Делл, 40:00).

Штраф: 18 - 8.

Броски: 32 (17+5+10) - 26 (5+12+9).

Наши: Радулов (9:16/0/1) - -.

Даллас. American Airlines Center.