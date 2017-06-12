Павел Буре: "Малкин доказал, что невключение в "топ-100" игроков НХЛ было ошибкой"

Лучший снайпер Кубка Стэнли среди русских игроков Павел Буре подчеркнул, что после победы в "Питтсбурга" над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ можно говорить о доминировании "Пингвинз" в лиге. По его словам, команда добилась огромного результата.

"Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.

- "Питтсбург" выиграл во второй раз подряд и в третий за девять лет. Можно ли говорить о его полном доминировании в НХЛ? - вопрос Буре.

- Да. Это очень большое достижение. Немногие команды этого добилось на протяжении такого отрезка времени. И это факт. Хотя там, конечно, есть и другие клубы: "Чикаго", "Бостон", которой очень хорошо играл в свое время. Но "Питтсбург" добился огромного результата.

- Евгений Малкин в третий раз выиграл Кубок Стэнли. Он окончательно заслужил звание лучшего российского хоккеиста в постсоветскую эпоху?

- Сложно сказать. Все-таки хоккей - это командный вид спорта, поэтому одного игрока очень сложно выделить. Лучший - это Гретцки. А Женя, конечно, великий игрок, но одного сложно выделить.

- А среди наших ребят?

- У нас есть и другие хоккеисты, которые тоже показали уникальные результаты.

- По ходу сезона Малкина не включили в "топ-100" лучших игроков НХЛ в истории. Сейчас мы получили новое подтверждение, что это было ошибкой?

- Думаю, что да, конечно.

- В КХЛ за девять сезонов было пять чемпионов, а в НХЛ всего четыре. При этом мы часто говорим, что КХЛ, в отличие от НХЛ, не хватает интриги.

- Интрига, конечно, есть всегда и везде в спорте, потому что любая команда может обыграть любую. Мне кажется у нас в КХЛ больше разрыв, чем в НХЛ. Во-первых, НХЛ сколько лет? А КХЛ - новая лига, которая сделала огромный шаг вперед. Но у каждого свое. Приятно, что у нас вообще есть КХЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)