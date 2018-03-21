Панарин - о хет-трике в матче с "Рейнджерс": "Думал, проснусь только к третьему периоду"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин назвал свою удачную игру против вратаря "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста стечением обстоятельств. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ, которая завершилась победой "Блю Джэкетс" (5:3), российский нападающий оформил второй хет-трик в заоеканской карьере.

- Сегодня чувствовал себя прекрасно, хотя спал плохо. Думал, проснусь только к третьему периоду, но хорошо чувствовал себя уже в первом. Удачная игра против Лундквиста? Я во вратарях вообще не разбираюсь, это, наверное, стечение обстоятельств. Ну и от команды больше зависит, чем от вратаря. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ //

Второй хет-трик Панарина в НХЛ. Видео