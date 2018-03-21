Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который в матче с "Рейнджерс" (5:3) оформил хет-трик и сделал одну передачу. Второй звездой стал форвард "Виннипега" Кайл Коннор, у которого на счету две шайбы в матче с "Лос-Анджелесом" (2:1 ОТ).

Третьей звездой признан нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с "Филадельфией" (5:4 Б).