Овечкин в интервью перепутал "shoоt" и "shit". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (4:3 ОТ) повеселил журналистов. Форвард, который набрал в этой игре 2 (1+1) очка, в раздевалке давал интервью и перепутал два слова на английском - shoot (бросать) и shit (ср*ть). Получилось следующее:

- Мы слишком упростили нашу игру, - заявил Овечкин. - Оши выиграл вбрасывание, достал для меня шайбу. У меня была возможность поср*ть, и я поср*л. Бросил. Ой. Не важно: бросил или поср*л.