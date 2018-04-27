Овечкин удвоил преимущество "Вашингтона" в матче с "Питтсбургом". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в начале третьего периода забросил вторую шайбу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Шайба была заброшена на 28-й секунде периода. Также в атаке поучаствовал россиянин Дмитрий Орлов, отметившийся голевой передачей.
Стоит отметить, что Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф.
Twenty-EIGHT second into the Third! @Ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/aIgRNJVyrP– Washington Capitals (@Capitals) 27 апреля 2018 г.
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Овца два привез. Первый раз еще мог и травму получить своим нелепым блокированием.
04:23
absentRUneta
2-0, потом 2-3 ВАшингтон в своем репертуаре!!!!!!Дебилы безмозглые
04:18