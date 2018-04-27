04:03 | Хоккей — НХЛ

Овечкин удвоил преимущество "Вашингтона" в матче с "Питтсбургом". Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в начале третьего периода забросил вторую шайбу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Шайба была заброшена на 28-й секунде периода. Также в атаке поучаствовал россиянин Дмитрий Орлов, отметившийся голевой передачей.

Стоит отметить, что Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Овца два привез. Первый раз еще мог и травму получить своим нелепым блокированием.

04:23

absentRUneta

2-0, потом 2-3 ВАшингтон в своем репертуаре!!!!!!Дебилы безмозглые

04:18

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