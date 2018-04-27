Овечкин удвоил преимущество "Вашингтона" в матче с "Питтсбургом". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в начале третьего периода забросил вторую шайбу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Шайба была заброшена на 28-й секунде периода. Также в атаке поучаствовал россиянин Дмитрий Орлов, отметившийся голевой передачей.

Стоит отметить, что Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф.