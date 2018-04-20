Овечкин с передачи Кузнецова забросил Бобровскому. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил третью шайбу в ворота "Коламбуса" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов. Ранее во встрече оба россиянина отметились голевыми передачами.
With the flick of @ovi8's wrist it's 3-0, Washington! #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/xjWcK2dMWo– Washington Capitals (@Capitals) 20 апреля 2018 г.
Уилсон с передачи Кузнецова поразил ворота Бобровского. Видео //
Овечкин набрал 5-е очко в плей-офф. Видео
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adamantane'
Ну, вот, и из правого круга забросил )))
11:35 20 апреля
onlyspartak
Не хочет Саша на ЧМ, что поделать))
08:30 20 апреля