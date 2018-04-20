04:37 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Овечкин с передачи Кузнецова забросил Бобровскому. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил третью шайбу в ворота "Коламбуса" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов. Ранее во встрече оба россиянина отметились голевыми передачами.

Уилсон с передачи Кузнецова поразил ворота Бобровского. Видео //
Овечкин набрал 5-е очко в плей-офф. Видео

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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adamantane'

Ну, вот, и из правого круга забросил )))

11:35 20 апреля

onlyspartak

Не хочет Саша на ЧМ, что поделать))

08:30 20 апреля

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