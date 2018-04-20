Овечкин с передачи Кузнецова забросил Бобровскому. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил третью шайбу в ворота "Коламбуса" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов. Ранее во встрече оба россиянина отметились голевыми передачами.

Уилсон с передачи Кузнецова поразил ворота Бобровского. Видео //

Овечкин набрал 5-е очко в плей-офф. Видео