Овечкин признан первой звездой 6-го матча с "Коламбусом"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой 6-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". 32-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами, первая из которых стала для него 50-й в играх плей-офф в карьере.
Второй звездой стал голкипер "Кэпиталз" Брэден Холтби, отразивший 35 бросков, а замкнул тройку лучших форвард "Блю Джэкетс" Ник Фолиньо, оформивший дубль.
Овечкин забросил 50-ю шайбу в Кубке Стэнли в карьере. Видео //
Овечкин оформил дубль в 6-м матче с "Коламбусом". Видео
#CapsJackets 3 ⭐️'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 24 апреля 2018 г.
⭐️ : @ovi8
⭐️⭐️: @Holts170
⭐️⭐️⭐️: CBJ #71 Nick Foligno pic.twitter.com/4nnjlTgsZm
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