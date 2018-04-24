Овечкин признан первой звездой 6-го матча с "Коламбусом"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой 6-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". 32-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами, первая из которых стала для него 50-й в играх плей-офф в карьере.

Второй звездой стал голкипер "Кэпиталз" Брэден Холтби, отразивший 35 бросков, а замкнул тройку лучших форвард "Блю Джэкетс" Ник Фолиньо, оформивший дубль.

Овечкин забросил 50-ю шайбу в Кубке Стэнли в карьере. Видео //

Овечкин оформил дубль в 6-м матче с "Коламбусом". Видео ​