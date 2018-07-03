Овечкин привезет Кубок Стэнли на базу "Динамо"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин 7 июля привезет Кубок Стэнли на базу московского "Динамо" в Новогорск, сообщает официальный сайт клуба.

Официальная часть мероприятия стартует в 17.00, в ней примут участие руководство и ветераны клуба, первые тренеры Александра, воспитанники СДЮШОР "Динамо" и болельщики.

Ранее стало известно, что в этот же день трофей будет выставлен с 13.00 до 16.00 на Воробьевых горах в фан-зоне болельщиков чемпионата мира по футболу.

Напомним, "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории после того, как победил в финальной серии плей-офф НХЛ "Вегас" со счетом 4-1.