Овечкин мощным щелчком открыл счет голам в предсезонных матчах. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в контрольном матче против "Монреаля". В начале второго периода россиянин реализовал большинство и отыграл одну шайбу. Также участие в атаке принял Евгений Кузнецов. Счет стал 4:1 в пользу "Канадиенс".
THE OVI OFFICE, BABES! #ALLCAPS #CapsHabs pic.twitter.com/AJaom9flAO– Washington Capitals (@Capitals) 21 сентября 2018 г.
Позже Овекин также поучаствовал в голевой атааке, сделав результативную передачу.
CHOBBS BOMB! #ALLCAPS #CapsHabs pic.twitter.com/uKDVNws5cB– Washington Capitals (@Capitals) 21 сентября 2018 г.
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