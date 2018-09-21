04:12 | Хоккей — НХЛ

Овечкин мощным щелчком открыл счет голам в предсезонных матчах. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в контрольном матче против "Монреаля".  В начале второго периода россиянин реализовал большинство и отыграл одну шайбу. Также участие в атаке принял Евгений Кузнецов. Счет стал 4:1 в пользу "Канадиенс".

Позже Овекин также поучаствовал в голевой атааке, сделав результативную передачу. 

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