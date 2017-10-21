Овечкин и Малкин забили по голу, пока вы спали

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:3 ОТ) забросил шайбу в овертайме. Россиянин забил 10-й гол в этом сезоне. По передаче в этом поединке на счету Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

В матче "Флорида" - "Питтсбург" (3:4) форвард гостей Евгений Малкин забил гол и отдал результативную передачу.