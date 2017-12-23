Остон Мэттьюс: "Заниматься с командой намного интереснее, чем одному"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс рассказал о процессе восстановления от сотрясения мозга, полученного во встрече против "Питтсбурга" (4:3), которая состоялась в ночь на 10 декабря.

Несмотря на пропуск 10 матчей в этом сезоне, он является лучшим бомбардиром "Мэйпл Ливз" в этом сезоне – в 26 играх "регулярки" на его счету 26 (13+13) очков.

– Все как в прошлый раз. Очень приятно снова выйти на лед с командой, покататься с ребятами, – приводит Nhl.com/ru слова Мэттьюса. – Тренировки проходят в очень высоком темпе. Заниматься с командой намного интереснее, чем одному.

Матч "Рейнджерс" – "Торонто" состоится в ночь на 24 декабря. Начало – 3.00 по московскому времени.