"Нью-Джерси" запросил у "Монреаля" условия обмена Гальченюка

Представители "Нью-Джерси" обращались к "Монреалю" с запросом об условиях обмена форварда канадского клуба Алекса Гальченюка, сообщает в своем Твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Отмечается, что помимо "Дьяволов", в списке заинтересованных в игроке находятся еще несколько клубов лиги.

23-летний американец выступает за клуб с 2012 года, в минувшем сезоне набрал 44 (17+27) очка в 61 встрече регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 336 игр и 204 (89+115) очка. Ранее сообщалось, что руководство "Монреаля" недовольно развитием игрока и может его обменять.