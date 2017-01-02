13:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Зайцев: "В каких-то моментах мне не везло"

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Защитник "Торонто" Никита Зайцев считает, что ему не очень везло в "столетней классике" с "Детройтом" (5:4 ОТ). Он подчеркнул, что готов проводить на площадке больше времени.

– Я напрямую не виноват в пропущенных шайбах, – отметил после игры Зайцев. – Но в каких-то моментах мне не везло. Я даже сделать ничего не мог, а мы пропускали. Правда, был момент, когда я и "плюс" получал просто так. Скажу, что физически готов очень здорово. Мог бы играть и 30 минут, и 40. Но вообще тут на показатель полезности особого внимания не обращают. Смотрят, как именно ты действуешь в эпизодах. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Упёртый русский

Чушь. Играть надо сильнее, а не на невезение жаловаться. Надо прибавлять, впереди - особенно. А то - очков мало, голов почти нет, показатель полезности - в большом минусе, а Никита на невезение жалуется...

13:23

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