Никита Зайцев: "В каких-то моментах мне не везло"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев считает, что ему не очень везло в "столетней классике" с "Детройтом" (5:4 ОТ). Он подчеркнул, что готов проводить на площадке больше времени.

– Я напрямую не виноват в пропущенных шайбах, – отметил после игры Зайцев. – Но в каких-то моментах мне не везло. Я даже сделать ничего не мог, а мы пропускали. Правда, был момент, когда я и "плюс" получал просто так. Скажу, что физически готов очень здорово. Мог бы играть и 30 минут, и 40. Но вообще тут на показатель полезности особого внимания не обращают. Смотрят, как именно ты действуешь в эпизодах. (Алексей ШЕВЧЕНКО)